Bevölkerung schrumpfte letztes Jahr trotz gestiegener Geburtenzahl

Photo : YONHAP News

Trotz des Anstiegs der Geburtenzahl im vergangenen Jahr konnte der natürliche Bevölkerungsrückgang in Südkorea nicht gestoppt werden.Nach Angaben des Statistikamtes am Montag wurden letztes Jahr 238.000 Kinder geboren, damit 8.000 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Sterbefälle lag jedoch mit 358.000 deutlich höher.Unter den provinzfreien Städten und Provinzen meldete einzig die Stadt Sejong mehr Geburten als Todesfälle. Dort wurde ein natürlicher Bevölkerungsanstieg von 1.000 verbucht. In allen anderen 16 Städten und Provinzen wurde ein natürlicher Rückgang gemeldet.Seit dem ersten natürlichen Bevölkerungsrückgang im Jahr 2020 setzte sich der Trend bereits das fünfte Jahr in Folge fort.In den vergangenen fünf Jahren schrumpfte Südkoreas Bevölkerung um 456.000 Personen.Nach Schätzungen des Statistikamtes soll die Bevölkerung des Landes von 51,67 Millionen im Jahr 2022 auf 51,31 Millionen im Jahr 2030 sinken. Im Jahr 2072 wird mit nur 36,22 Millionen Menschen gerechnet, was dem Stand im Jahr 1977 entspricht.