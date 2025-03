Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag den dritten Handelstag in Folge nachgegeben.Der Kospi verlor 0,15 Prozent auf 2.528,92 Zähler.Wegen des Zollstreits sei mit stärkeren Schwankungen zu rechnen, ein drastischer Absturz sei aber unwahrscheinlich, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Die USA ließen am Dienstag wie geplant Zölle gegen Mexiko, Kanada und China in Kraft treten. China kündigte bereits Gegenzölle an, auch Kanada will Maßnahmen ergreifen.