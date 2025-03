Nationales Asiatischer Journalistenverband fordert Wiederherstellung von Demokratie in Südkorea

Asiatische Journalisten haben die Wiederherstellung der Demokratie in Südkorea gefordert. Hintergrund ist die kurzzeitige Ausrufung des Kriegsrechts und die daraus resultierende Situation.



Der Asia Journalist Association gab am Dienstag in Seoul eine Pressekonferenz. Die Organisation verlieh dabei ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die verworrene Situation in Südkorea bald bewältigt werde, und das Land mit einer noch fortschrittlicheren Demokratie und hervorragender Führungskraft ein Vorbild in Asien werde.



Die Organisation veröffentlichte auch eine Erklärung, die von 1.000 asiatischen Journalisten unterzeichnet wurde.



Eine Reihe von Ereignissen in Südkorea habe für große Enttäuschung gesorgt, heißt es darin. Die Journalisten forderten Südkorea auf, die aktuelle Krise frühzeitig zu überwinden und als führende Nation in Asien zum Frieden der Menschheit beizutragen.



Die Organisation erklärte, dass Journalisten aus über 30 Mitgliedstaaten anlässlich der Pressekonferenz die Wiederherstellung der Demokratie in Südkorea laufend überwachen würden. Es würden weiterhin als Zeichen der Solidarität Unterschriften für die Forderung nach mehr Stabilität gesammelt.



Der Asiatische Journalistenverband wurde im November 2004 gegründet. Auf der Grundlage des Friedens der Menschheit und des Schutzes der Menschenrechte will er den Journalismus in Asien fördern.