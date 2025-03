Bruttonationaleinkommen pro Kopf blieb 2024 auf Vorjahresniveau

Photo : YONHAP News

Das Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Kopf in Südkorea hat letztes Jahr das zweite Jahr in Folge im Bereich von 36.000 Dollar gelegen.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Mittwoch belief sich das BNE pro Kopf nach vorläufigen Schätzungen im vergangenen Jahr auf 36.624 Dollar. Das sind 1,2 Prozent mehr als im Jahr 2023.Nachdem 2021 mit 37.898 Dollar der bisher höchste Stand erreicht worden war, blieb der Wert in den Jahren 2023 und 2024 im Bereich von 36.000 Dollar.Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs letztes Jahr gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent. Das nominale BIP kletterte gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Prozent auf 1,868 Billionen Dollar.Das reale BIP stieg nach einem Rückgang im zweiten Quartal 2024 im dritten und vierten Quartal jeweils um 0,1 Prozent.