Pentagon bekräftigt nach Nordkoreas Kritik Sicherheitsversprechen gegenüber Südkorea

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat am Dienstag (Ortszeit) das Sicherheitsversprechen gegenüber Südkorea bekräftigt.Am Dienstag hatte Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, die Einfahrt eines US-Flugzeugträgers in einen südkoreanischen Hafen kritisiert.Der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap sagte Pentagon-Sprecher John Supple auf Anfrage, man werde die Äußerungen von Kim Yo-jong nicht kommentieren. Die USA betonten aber noch einmal ihre Verpflichtung zur Verteidigung Südkoreas und Japans sowie der eigenen Heimat. Das schließe auch die Verpflichtung zur Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Region mit ein.Kim wurde am Dienstag von der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA mit den Worten zitiert, dass die Hafeneinfahrt der USS Carl Vinson in Busan als Ausdruck feindlicher und konfrontativer Absichten der USA verurteilt werde. Nordkorea wolle sorgfältig überprüfen, sein Drohverhalten auf strategischer Ebene zu verstärken, warnte sie.Die USS Carl Vinson, ein nukleargetriebener Flugzeugträger der Nimitz-Klasse, war am Sonntag in Busan eingetroffen.