Letztes Jahr kein Fall von humanitärer Hilfe Südkoreas für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die humanitäre Hilfe Südkoreas für Nordkorea war im vergangenen Jahr faktisch eingestellt.Nach Angaben des Vereinigungsministeriums am Mittwoch gab es weder auf Regierungsebene noch auf privater Ebene einen Fall humanitärer Hilfe für Nordkorea.Südkorea hatte 1995 Nordkorea erstmals humanitäre Hilfe geleistet. Damals wurden aufgrund einer schweren Nahrungsmittelknappheit nach einer Flutkatastrophe 150.000 Tonnen Reis zur Verfügung gestellt.Der Höhepunkt der Hilfe wurde 2007 mit einem Umfang von 439,7 Milliarden Won (300 Millionen Dollar) erreicht. In der Folge nahm das Volumen wegen des Streits um Nordkoreas Nuklear- und Raketenprogramme ab.Die letzte direkte Hilfeleistung der südkoreanischen Regierung war die Bereitstellung von Produkten zur Schädlingsbekämpfung in Wäldern im Wert von 1,2 Milliarden Won (820.000 Dollar) im Jahr 2018. Die letzte Hilfestellung durch eine internationale Organisation war eine Nahrungsmittelhilfe im Wert von 11,8 Milliarden Won (8,1 Millionen Dollar), die 2020 über das Welternährungsprogramm (WFP) angeboten wurde. Nordkorea hatte das Angebot jedoch ausgeschlagen.Nordkorea lehne die meisten Hilfsangebote des Auslands ab, eine Ausnahme sei Hilfe des Kinderhilfswerks UNICEF, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums. Angeboten aus Südkorea stehe das Land noch kritischer gegenüber. Ausländische private Organisationen müssten laut Berichten sogar schriftlich zusichern, dass eine Finanzierung durch Südkorea ausgeschlossen sei, hieß es.