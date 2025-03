Industrieminister: Südkorea richtet Beratungsgremien mit USA zu Zöllen, Schiffbau und Energie ein

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben mehrere Beratungsgremien auf Arbeitsebene für die Auslotung von Kooperationsmöglichkeiten in der Industrie ins Leben gerufen.Dies teilte Industrieminister Ahn Duk-geun am Dienstag mit, als er Reporter über die Ergebnisse seines jüngsten USA-Besuchs informierte.Er bezeichnete es als größten Erfolg, dass offizielle Kanäle für eine enge Kommunikation zwischen Südkorea und den USA geschaffen wurden. Seiner Einschätzung nach werde die Zolloffensive der Trump-Regierung langfristig anhalten.Ahn hatte vom 26. bis 28. Februar Washington besucht und sich mit hochrangigen Beamten im Handels- und Energiebereich getroffen. Er kam unter anderem mit Handelsminister Howard Lutnick, dem Innenminister und Vorsitzenden des Nationalen Energierats, Doug Burgum, sowie dem US-Handelsbeauftragten (USTR) Jamieson Greer zusammen.Ahn machte die Einigung bekannt, Beratungsgremien auf Abteilungsleiterebene in den Bereichen Schiffbau, Energie, Gasförderung in Alaska und nichttarifäre Handelshemmnisse einzurichten. Auch mit dem Handelsministerium, dem USTR sowie dem Energierat seien jeweils Beratungsgremien auf Abteilungsleiterebene eingerichtet worden.Der Minister sicherte zu, mit den USA im Gespräch zu bleiben, damit den Interessen koreanischer Unternehmen höchste Priorität eingeräumt werde.