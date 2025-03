Südkoreas Wettbewerbsbehörde erlaubt Samsung Übernahme von Roboterhersteller

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Wettbewerbsbehörde hat Samsung Electronics die Übernahme des einheimischen Roboterherstellers Rainbow Robotics erlaubt.Die Kommission für fairen Handel gab am Mittwoch bekannt, Samsungs Anmeldung eines Zusammenschlusses genehmigt zu haben. Demnach will der Elektronikriese durch den Erwerb von 20,29 Prozent der Aktien von Rainbow Robotics dessen größter Anteilsinhaber mit einem Anteil von 35 Prozent werden.Rainbow Robotics verfügt über Erfahrung, Technologie und Arbeitskräfte im Bereich Roboterentwicklung. Als erstes Unternehmen in Südkorea hatte es einen zweibeinigen humanoiden Roboter entwickelt.Samsung will das Robotergeschäft als neuen Wachstumsmotor fördern. Der Zusammenschluss war der Kommission im Januar gemeldet worden. Diese gab grünes Licht, weil die Gefahr einer Wettbewerbsbeschränkung gering sei.Samsung will durch die Kombination seiner KI- und Softwaretechnologie mit der Expertise des Robotikunternehmens Synergieeffekte bei der Entwicklung humanoider Roboter schaffen.