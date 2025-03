Tänzer Jeong Geon-se gewinnt ersten Preis bei Tanzolymp in Berlin

Photo : YONHAP News

Der koreanische Tänzer Jeong Geon-se ist beim Internationalen Jugendtanzfestival Tanzolymp in Berlin ausgezeichnet worden.Die Koreanische Nationaluniversität der Künste teilte am Mittwoch mit, dass Jeong bei der 22. Auflage des Tanzolymps im zeitgenössischen Tanz Solo / Senior den ersten Preis gewonnen habe.Der diesjährige Tanzolymp fand vom 20. bis 25. Februar in Berlin statt. Jeong, Student dieser Universität, wurde für das Werk „Pure“ ausgezeichnet.Der Tanzolymp ist ein jährlicher internationaler Tanzwettbewerb für junge Tänzerinnen und Tänzer im Alter von 10 bis 21 Jahren.Bei der letztjährigen Veranstaltung hatte Jeong den Grand Prix gewonnen.