KHNP gibt erstmals in Asien Green Bond für Kernenergie aus

Photo : YONHAP News

Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) hat erstmals in Asien eine grüne Anleihe oder Green Bond für Atomkraft ausgegeben.Das gab Südkoreas staatlicher Kraftwerksbetreiber am Mittwoch bekannt.Green Bonds sind Schuldverschreibungen zur Finanzierung umweltfreundlicher Projekte.Der Green Bond von KHNP wurde im Gesamtwert von 1,2 Milliarden Hongkong-Dollar (154 Millionen US-Dollar) und mit einer Laufzeit von drei Jahren ausgegeben. Daran sind große Investoren aus Hongkong und Singapur beteiligt.Die finanziellen Mittel, die über diese Anleihen zur Verfügung gestellt werden, werden ausschließlich für die Verbesserung der Sicherheit von Kernkraftwerken und die Forschung und Entwicklung zu Reaktoren der nächsten Generation genutzt.Möglich wurde die Anleiheemission nach Angaben des Unternehmens, weil es von der globalen Ratingagentur Moody´s für sein Rahmenwerk für grüne Anleihen die Bestnote erhalten hatte.Mit der Ausgabe der Anleihen könnten Projekte im Bereich der Atomkraft künftig zu niedrigeren Zinsen auf den Weg gebracht werden, so KHNP.