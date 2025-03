Trump: Südkorea will sich an Gaspipeline-Projekt in Alaska beteiligen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat eine Beteiligung Südkoreas am Gaspipeline-Projekt in Alaska begrüßt.In seiner Rede vor beiden Kongresskammern am Dienstag (Ortszeit) in Washington sagte Trump, seine Administration arbeite an einer der weltweit größten Erdgaspipelines in Alaska. Japan, Südkorea und andere Länder wollten Partner der USA sein, und zwar mit Investitionen in Höhe von jeweils mehreren Billionen Dollar.Dies habe es noch nie gegeben. Es werde wirklich spektakulär, fuhr er fort.Südkorea zählt zu den Volkswirtschaften, die gegenüber den USA einen Handelsüberschuss erwirtschaften. Im Zuge eines Zollkriegs gegen den Rest der Welt bringen die USA immer wieder ihre Handelsdefizite zur Sprache. Südkorea überprüft daher, durch höhere Energieimporte aus den USA seinen Handelsüberschuss zu verringern.Im Rahmen dieser Überlegungen erwägt die südkoreanische Regierung, Flüssigerdgas aus Alaska zu importieren oder sich an dessen Förderung zu beteiligen. Südkorea traf hierzu aber noch keine endgültige Entscheidung.