Südkorea will Top-Tier-Visa für Hightech-Fachkräfte einführen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat beschlossen, ein neues Visum für die Anlockung ausländischer Talente in Hightech-Branchen einzuführen.Laut dem Finanzministerium hielt der kommissarische Präsident Choi Sang-mok am Mittwoch ein Treffen des Ausschusses für Ausländerpolitik ab, um Verbesserungen der Visaprogramme zu erörtern.Von dem neuen Visaprogramm, dem sogenannten Top-Tier-Visum, können diejenigen profitieren, die an einer der 100 besten Universitäten der Welt einen Master- oder Doktortitel erworben haben. Eine weitere Anforderung sind mindestens acht Jahre Berufserfahrung, davon drei Jahre bei einem der 500 weltgrößten Unternehmen. Zudem muss eine Stelle bei einem Hightech-Unternehmen in Südkorea angetreten werden, die mit einem Jahresgehalt von wenigstens 140 Millionen Won (das Dreifache des Bruttonationaleinkommens pro Kopf) vergütet wird.Diejenigen, die diese Anforderungen erfüllen, und ihre Angehörigen können ohne Weiteres in Südkorea arbeiten und F-2-Visa für einen langfristigen Aufenthalt erhalten.Nach drei Jahren kann eine Daueraufenthaltserlaubnis gewährt werden.Visaanträge können auch elektronisch gestellt werden. Zudem dürfen Eltern und Haushaltshilfen eingeladen werden.