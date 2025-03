Abgeordneter: Nordkorea könnte weitere 3.500 Soldaten in Ukraine-Krieg einsetzen

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanischer Abgeordneter hat auf die Möglichkeit einer dritten Truppenentsendung durch Nordkorea für den russischen Krieg gegen die Ukraine hingewiesen.Über 3.500 nordkoreanische Soldaten würden an fünf Orten im Fernen Osten Russlands im Rahmen einer Eingewöhnung ausgebildet, sagte Yu Yong-weon von der Partei Macht des Volks (PPP) am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Yu hatte kürzlich die Ukraine besucht. In der Pressemitteilung zitierte er den Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR, Kyrylo Budanow.Laut Informationen hatte Nordkorea im vergangenen Oktober etwa 11.000 Soldaten nach Russland entsandt. Im Januar und Februar dieses Jahres seien 1.500 weitere Soldaten nach Russland geschickt worden.Unter Berufung auf den ukrainischen Militärgeheimdienst erklärte Yu, dass die im Rahmen des zweiten Kontingents geschickten Soldaten nach einem Eingewöhnungstraining bereits nahe Kursk in Russland stationiert worden seien.Nach Angaben des HUR haben die nordkoreanischen Truppen mit Stand vom 26. Februar über 400 Tote zu beklagen. Es gebe über 3.600 Verwundete.