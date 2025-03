Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch zulegen können.Der Kospi rückte um 1,16 Prozent auf 2.558,13 Zähler vor.Grund für den Anstieg sei eine Bemerkung von US-Handelsminister Howard Lutnick, dass Trump für Verhandlungen mit Mexiko und Kanada über Zölle aufgeschlossen sei, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Damit habe der Minister Sorgen am Markt beschwichtigt, so dass Anleger wieder zu Aktien gegriffen hätten, hieß es weiter.