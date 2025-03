Trump wirft Südkorea höhere Zölle auf US-Produkte vor

Photo : YONHAP News / Reuters

US-Präsident Donald Trump hat Südkorea als Land bezeichnet, das den USA in auswärtigen Beziehungen Schaden bereitet.Die entsprechende Äußerung machte Trump am Dienstag (Ortszeit) in seiner ersten Rede seiner zweiten Amtszeit vor dem Kongress in Washington.Unzählige Länder erhöben Zölle, die viel höher als die US-Zölle gegenüber diesen Ländern seien. Dies sei sehr unfair, sagte Trump.Nachdem er in diesem Zusammenhang Indien und China erwähnt hatte, behauptete Trump, dass der Durchschnittszoll Südkoreas viermal so hoch wie der US-amerikanische sei.Dies passiere, obwohl die USA Südkorea militärisch und auf viele andere Arten so viel Hilfe leisteten. Dies geschehe durch ein befreundetes Land, kritisierte er.Zur Herkunft der Zahlen machte Trump jedoch keine genauen Angaben.Unterdessen stellte die südkoreanische Regierung klar, dass die Angaben nicht stimmten. Dies werde gegenüber den USA erläutert, hieß es vom Ministerium für Handel, Industrie und Energie.Südkorea und die USA unterhalten ein Freihandelsabkommen, daher werden auf die meisten Waren keine Zölle erhoben.Südkorea lag letztes Jahr beim Volumen des Handelsüberschusses gegenüber den USA mit 55,7 Milliarden Dollar an achter Stelle. Spitzenreiter war China, gefolgt von Mexiko, Vietnam, Irland, Deutschland, Taiwan und Japan.