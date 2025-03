64 Prozent der Hauptstädter befürworten höhere Altersgrenze für kostenlose U-Bahnfahrt

Photo : YONHAP News

Sechs von zehn Bewohnern der Hauptstadt Seoul sprechen sich für die Anhebung der Altersgrenze für die kostenlose Fahrt mit der U-Bahn aus.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte das Mitglied des Seouler Stadtparlaments, Yoon Young-hee, am Mittwoch.Es wurden vom 11. bis 15. Dezember letzten Jahres 1.144 Hauptstädter ab 19 Jahren online oder vor Ort befragt.Die größte Altersgruppe waren dabei Menschen in ihren Fünfzigern mit 18,4 Prozent. Dahinter folgten Menschen in ihren Dreißigern mit 17,7 Prozent und in ihren Vierzigern mit 17,2 Prozent.64 Prozent der Befragten befürworteten die Erhöhung der Altersgrenze. Derzeit profitieren Menschen ab 65 Jahren von der kostenlosen Fahrt.17 Prozent sprachen sich gegen eine Anhebung aus.Als Grund für die Befürwortung einer höheren Altersgrenze nannten 39 Prozent die zunehmende Belastung der künftigen Generationen. 37 Prozent wiesen auf Veränderungen des gesellschaftlichen Bewusstseins hin.76 Prozent nannten 70 Jahre als angemessene neue Altersgrenze.Yoon schlug vor, die Altersgrenze schrittweise auf 70 Jahre zu erhöhen. Auf diese Weise könnte ein möglicher sozialer Konflikt entschärft werden.