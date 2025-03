Verbraucherpreise im Februar um zwei Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Inflationsrate in Südkorea hat den zweiten Monat in Folge im Zwei-Prozent-Bereich gelegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Donnerstag stieg der Verbraucherpreisindex im Februar gegenüber dem Vorjahr um 2,0 Prozent auf 116,08.Nachdem die Inflationsrate im Oktober auf 1,3 Prozent gefallen war, ging es stets aufwärts. Im Januar wurde mit 2,2 Prozent die Zwei-Prozent-Marke durchbrochen.Der Preisindex ausschließlich der Lebensmittel- und Energiepreise legte gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozent zu.Der Preisindex für Güter des täglichen Bedarfs stieg um 2,6 Prozent. Es war der höchste Wert seit vergangenem Juli.Der Index für frische Lebensmittel sank gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Prozent. Es wurde erstmals seit März 2022 ein Rückgang verbucht.