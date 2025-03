US-Beamter bestätigt Entsendung weiterer nordkoreanischer Truppen nach Russland

Photo : YONHAP News

Ein US-Regierungsbeamter hat laut einem Medienbericht bestätigt, dass Nordkorea weitere Truppen nach Russland entsandt hatte.Entsprechendes teilte ein Beamter des US-Verteidigungsministeriums, der namentlich nicht genannt werden wollte, dem Sender Radio Free Asia mit.Es handele sich eher um einen Ersatz für die an der Front gefallenen oder verwundeten nordkoreanischen Soldaten, sagte er.Der südkoreanische Geheimdienst NIS hatte am 27. Februar mitgeteilt, dass Nordkorea anscheinend weitere Truppen nach Russland entsandt habe. Die genaue Anzahl müsse noch ermittelt werden.Der südkoreanische Abgeordnete Yu Yong-weon erklärte nach seinem jüngsten Besuch in der Ukraine, dass insgesamt etwa 5.000 nordkoreanische Soldaten zusätzlich nach Russland entsandt worden seien. Etwa 1.500 von ihnen seien bereits nahe Kursk in Russland stationiert worden, 3.500 würden im Rahmen einer Eingewöhnung ausgebildet.Die von Yu genannte Anzahl entspricht ungefähr dem bisher bekannten Ausmaß der Verluste der nordkoreanischen Truppen im Ukraine-Krieg.Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte im Januar erklärt, dass die nordkoreanischen Truppen 4.000 Tote und Verwundete zu beklagen hätten.