Nationaler Sicherheitsberater besucht USA

Photo : YONHAP News

Der nationale Sicherheitsberater Südkoreas, Shin Won-sik, ist in die USA gereist.Er wird sich dort mit seinem Amtskollegen Mike Waltz und weiteren hohen Beamten der Trump-Regierung treffen.Nach seiner Ankunft am Mittwoch (Ortszeit) in Washington teilte er mit, dass er mit amerikanischen Kollegen Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, in Nordostasien und weltweit erörtern wolle. Bezüglich der Wirtschaftssicherheit wolle man verschiedene Themen besprechen, insbesondere die Zusammenarbeit im Schiffbau.Shin betonte, es sei von großer Bedeutung, dass die Kommunikation zwischen dem Weißen Haus und dem südkoreanischen Präsidialamt in vollem Umfang begonnen habe, obwohl es mit etwas Verzögerung dazu gekommen sei.US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag in seiner Rede vor dem Kongress behauptet, dass der Durchschnittszoll Südkoreas viermal so hoch wie der US-amerikanische sei. Dazu sagte Shin, es sei unangebracht, sich zu Trumps Bemerkungen zu äußern. Zugleich hieß es, es bestünden praktisch kaum Zölle zwischen beiden Ländern. Die Angelegenheit müsste daher erörtert werden.Bezüglich der von Trump erwähnten Bereitschaft Südkoreas und Japans zur Beteiligung am Erdgaspipeline-Projekt in Alaska sagte Shin, es liege noch keine Entscheidung vor. Man habe jedoch beschlossen, die Angelegenheit zu erörtern. Japan sei auch diskussionsbereit. Daher glaube er, dass dies künftig konkrete Formen annehmen werde.