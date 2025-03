Nordkorea setzt Touren westlicher Touristen wieder aus

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Einreise ausländischer Touristen gleich wieder gestoppt, nachdem es neulich erstmals seit fünf Jahren westliche Touristen ins Land gelassen hatte.Das meldeten die Nachrichtenagenturen AFP und Kyodo am Mittwoch.Das in Peking ansässige Reisebüro Koryo Tours teilte auf seiner Website und Facebook mit, es sei darüber informiert worden, dass Rason vorübergehend geschlossen sei.Simon Cockerell, Geschäftsführer des Reisebüros, sagte AFP, diejenigen, die bereits in Nordkorea seien, würden ihre Reise wie geplant beenden.Auch das in Peking ansässige Reisebüro Young Pioneer Tours und die in Spanien ansässige Reiseagentur KTG bestätigten die Aussetzung von Reisen nach Rason.Nach der Grenzschließung aufgrund der Corona-Pandemie im Januar 2020 hatte Nordkorea Ende Februar die Sonderwirtschaftszone Rason wieder für westliche Pauschaltouristen geöffnet. In westlichen Medien wurden Berichte von deutschen, französischen und britischen Reisenden veröffentlicht, die seitdem Rason besucht hatten.