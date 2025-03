Südkorea und USA halten gemeinsame Schießübung ab

Photo : YONHAP News

Die Streitkräfte Südkoreas und der USA haben eine gemeinsame Schießübung abgehalten, um ihre überwältigende Feuerkraft zu demonstrieren.Das südkoreanische Heer und die Luftwaffe teilten mit, dass die erste gemeinsame Schießübung mit scharfer Munition im laufenden Jahr am Donnerstag auf dem Seungjin Schießübungsplatz in der Grenzstadt Pocheon stattgefunden habe.Zum Einsatz kamen etwa 500 Soldaten aus beiden Ländern und über 160 Stück militärische Ausrüstung wie Kampfpanzer und Kampfjets.Die Übung war das erste gemeinsame Manöver in Verbindung mit der anstehenden jährlichen Übung Freedom Shield, die nächste Woche beginnt.Der Chef des Vereinigten Generalstabs, Kim Myung-soo, und der Kommandeur des gemeinsamen Kommandos Südkoreas und der USA, Xavier Brunson, besichtigten die Übung vor Ort.