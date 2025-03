ADOR beantragt Verbot sämtlicher musikalischer Aktivitäten von NewJeans (NJZ)

Photo : YONHAP News

ADOR, die Managementagentur der populären K-Pop-Girlgroup NewJeans mit ihrem neuen Künstlernamen NJZ, hat bei Gericht beantragt, die musikalischen Aktivitäten der Gruppe zu verbieten.Dies wurde erst am Donnerstag durch NJZ in sozialen Netzwerken bekannt gemacht. Die Agentur habe am 11. Februar ihren ursprünglichen Antrag auf eine einstweilige Verfügung auf weitere Bereiche ausgedehnt. Ursprünglich hatte die Agentur im Januar eine gerichtliche Bestätigung dafür beantragt, dass ADOR die Agentur der Künstlerinnen ist. Damit sollte verhindert werden, dass die Gruppe im Alleingang Werbeverträge abschließt.Nun ist davon die Rede, dass alle musikalischen Aktivitäten, vom Songwriting über das Instrumentenspiel bis zum Gesang und damit zusammenhängende Aktivitäten, untersagt werden sollen.Die Gruppe kritisierte dies als Versuch, die Berufsfreiheit einzuschränken. Die musikalische Tätigkeit der Gruppe zu verbieten, bedeute, ihr Dasein zu verneinen, betonte sie.Die Agentur wies die Kritik zurück. Es gehe nicht darum, die Aktivitäten der Gruppe einzuschränken, sondern die Zusammenarbeit auf der Grundlage des bestehenden Vertrages fortzusetzen, hieß es.Die fünfköpfige Girlgroup hatte im November vergangenen Jahres ihren Vertrag mit ADOR einseitig gekündigt, der noch eine Laufzeit bis 2029 hatte. Die Musikerinnen werfen ADOR und ihrer Muttergesellschaft HYBE schwerwiegende Vertragsverletzungen vor.Die erste Anhörung zum Antrag des Labels auf eine einstweilige Verfügung findet am 7. März am Zentralgericht Seoul statt.