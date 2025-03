Umfrage: Samsung Group ist attraktivster Arbeitgeber für Studierende

Photo : YONHAP News

Samsung ist unter den Konglomeraten in Südkorea der beliebteste Arbeitgeber für Studierende, die auf Stellensuche sind.Das entsprechende Umfrageergebnis veröffentlichte das HR-Tech-Unternehmen Incruit am Donnerstag. Befragt worden seien vom 10. Februar bis 3. März landesweit 1.144 Studierende.Auf der Liste standen die ersten 20 der Mischkonzerne, die letztes Jahr von der Kommission für fairen Handel zur Offenlegung von Daten verpflichtet worden waren.16,8 Prozent der Befragten entschieden sich für Samsung. Der am häufigsten genannte Grund hierfür waren mit 44,8 Prozent ein zufriedenstellendes Gehalt und das Anreizsystem.Auf Platz zwei folgte CJ mit 11,7 Prozent. Gute Zusatzleistungen waren mit 19,4 Prozent häufigster Grund für die Entscheidung für diesen Mischkonzern.Hyundai Motor kam auf 10,9 Prozent, SK auf 10,3 Prozent. Auch bei diesen beiden Unternehmensgruppen waren jeweils mit 51,2 und 54,2 Prozent ein zufriedenstellendes Gehalt und das Anreizsystem die wichtigsten Auswahlgründe.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,77 Prozentpunkten.