Paik Jin-hyun kandidiert als erster Koreaner für Richteramt am Internationalen Gerichtshof

Photo : YONHAP News

Erstmals kandidiert ein Südkoreaner für ein Richteramt am Internationalen Gerichtshof (IGH).Laut dem Außenministerium in Seoul wird Paik Jin-hyun, emeritierter Professor an der Seoul Nationaluniversität und ehemaliger Präsident des Internationalen Seegerichtshofs, bei der Wahl Ende 2026 antreten.Die Abstimmungen erfolgen gleichzeitig auf der UN-Generalversammlung und im UN-Sicherheitsrat. Wer bei beiden Organen die absolute Mehrheit erreicht, wird gewählt.Das Außenministerium teilte mit, dass Paik als Experte für Völkerrecht mit reichlich Erfahrung mit internationalen Prozessen und aufgrund seines akademischen Hintergrunds der geeignetste Kandidat für einen Richterposten am IGH sei.Paik lehrte und forschte im Bereich Völkerrecht am Institut für auswärtige Angelegenheiten und nationale Sicherheit des südkoreanischen Außenministeriums und an der Seoul Nationaluniversität.Er war von 2009 bis 2023 Richter am Internationalen Seegerichtshof und von 2017 bis 2020 als dessen Präsident tätig.Er wurde zudem als einziger Südkoreaner zu einem ordentlichen Mitglied des Institut de Droit International gewählt, eine 1873 gegründete prestigeträchtige Vereinigung von Juristen.