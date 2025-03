Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag den zweiten Handelstag in Folge zulegen können.Der Kospi rückte um 0,7 Prozent auf 2.576,16 Zähler vor.Die Unsicherheit am Markt wegen Zollstreitigkeiten scheine den Höhepunkt überschritten zu haben, da die US-Regierung Raum für Kompromisse bei den Zöllen gegenüber Mexiko und Kanada gelassen habe, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.