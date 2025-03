Polnischer Präsident äußert sich vor NATO lobend über südkoreanische Waffen

Photo : YONHAP News

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat sich in aller Öffentlichkeit lobend über Waffen aus Südkorea geäußert.Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte am Donnerstag (Ortszeit) in Brüssel nannte Duda die Gründe für Polens groß angelegten Kauf südkoreanischer Waffen nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.Man habe erwartet, dass die koreanischen Partner großartige neueste Waffen innerhalb weniger Monate liefern könnten, sagte er.Duda zählte die von Polen gekauften Waffensysteme wie K2-Kampfpanzer, K9-Panzerhaubitze und das Mehrfachraketenwerfer-System Chunmoo auf. Die Dauer von der Bestellung bis zur Auslieferung betrage ein Jahr. Bei anderen Partnern (in Europa) dauere es mehrere Jahre bis zur Auslieferung, fuhr er fort.Dies bedeute, dass man das Potenzial (der europäischen Verteidigungsindustrie) wieder aufbauen müsse. Dies sei eine sehr wichtige Aufgabe sowohl für Polen als auch für die gesamte NATO, meinte Duda.Südkorea hatte im Jahr 2022 einen Rekordvertrag über die Lieferung von Waffensystemen an Polen unterzeichnet.