Nordkorea verurteilt bevorstehendes südkoreanisch-US-amerikanisches Militärmanöver

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die am nächsten Montag beginnende regelmäßige Militärübung Südkoreas und der USA „Freedom Shield“ verurteilt.Sie werde bald einen Sturm der Verschärfung der Lage zur koreanischen Halbinsel bringen, drohte die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag.Die Übung habe kontinuierlich zur Verletzung der Souveränität und Sicherheitsinteressen Nordkoreas und zur Verschlechterung der regionalen Lage beigetragen, hieß es in einem Kommentar.Die Nachrichtenagentur erinnerte an eine Stellungnahme von Kim Yo-Jong, der Schwester von Machthaber Kim Jong-un, vom 4. März. Man habe bereits verdeutlicht, dass man unvermeidlich Rekorde bei der Ausübung der strategischen Abschreckung erneuern müsste, sollten die USA weiterhin Rekorde bei der Demonstration militärischer Macht erneuern.KCNA warnte, die Gegnerstaaten würden einen schrecklichen Preis für ihre törichten und rücksichtslosen Kriegsübungen zahlen. Mit den Übungen hätten sie Nordkorea dazu gedrängt, gerechte, bedrohliche und härteste Maßnahmen zur Selbstverteidigung zu ergreifen.Bei der ersten Freedom Shield-Übung seit dem zweiten Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump werden realistische Bedrohungen wie Strategien und Taktiken des nordkoreanischen Militärs sowie Änderungen bei dessen Kampfkraft im Szenario berücksichtigt. Das Manöver findet vom 10. bis 20. März statt.