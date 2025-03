Bericht: Nordkoreanische Soldaten in Russland setzen russische Drohnen-Störsender ein

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Soldaten in Russland setzen russische Drohnen-Technologie ein.Ein von der ukrainischen Armee gefangengenommener nordkoreanischer Soldat gab an, im Einsatz von Russland bereitgestellte Störsender gegen Drohnen (Jammers) benutzt zu haben.Der südkoreanische Abgeordnete Yoo Yong-won von der Partei Macht des Volks (PPP) spielte am Freitag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Yonhap eine Tonaufnahme seines Gesprächs mit dem Gefangenen mit Nachnamen Ri ab.Ri erklärte darin, dass seine Kompanie insgesamt sechs Störsender erhalten und im Kampf eingesetzt habe.Erstmals wurde damit bekannt, dass nordkoreanische Truppen, die zu Beginn des Krieges schwer unter ukrainischen Drohnenangriffen litten, mittlerweile mit russischer Störtechnologie ausgestattet sind.Yoo erläuterte, dies bedeute, dass die nordkoreanischen Soldaten nicht nur Verluste erlitten, sondern mit Störsystemen gekontert hätten und daraus lernten.Er warnte zudem, dass Nordkorea unter erheblichen Verlusten praktische Kriegserfahrungen sammelt. Sollte ein beträchtlicher Teil der nordkoreanischen Soldaten lebend in die Heimat zurückkehren, könnte dies bei künftigen Konflikten eine direkte Bedrohung für Südkorea darstellen.