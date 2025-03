Südkorea verzeichnet im Januar 21. Monat in Folge Leistungsbilanzüberschuss

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Januar den 21. Monat in Folge einen Leistungsbilanzüberschuss erzielt.Nach Angaben der Zentralbank des Landes verzeichnete die Leistungsbilanz im Januar einen Überschuss von 2,94 Milliarden Dollar.Der Überschuss fiel ähnlich hoch aus wie im Vorjahresmonat (3,05 Milliarden Dollar). Verglichen mit dem Vormonat schrumpfte das Plus jedoch drastisch, damals waren es 12,37 Milliarden Dollar.Der Überschuss in der Warenbilanz sank auf 2,5 Milliarden Dollar nach 4,36 Milliarden Dollar im Januar 2024.Die Ausfuhren sackten gegenüber dem Vorjahr um 9,1 Prozent auf 49,81 Milliarden Dollar ab. Erstmals seit September 2023 wurde ein Rückgang im Vorjahresvergleich verbucht.Während die Lieferungen von IT-Produkten wie Computern (plus 14,8 Prozent) und Halbleitern (plus 7,2 Prozent) weiter gestiegen sind, beschleunigte sich der Rückgang bei Nicht-IT-Produkten wie Erdölprodukten (minus 29,2 Prozent) und Personenkraftwagen (minus 19,2 Prozent).Nach Regionen betrachtet, gingen die Lieferungen nach China gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent zurück. Die Ausfuhren in die Europäische Union schrumpften um 11,6 Prozent, die in die USA um 9,4 Prozent.