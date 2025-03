Sicherheitsberater: Südkorea und USA einig über enge Koordinierung vor Umsetzung der Nordkorea-Politik

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben vereinbart, sich unbedingt zu beraten, bevor sie in ihrer Nordkorea-Politik Maßnahmen ergreifen oder mit Nordkorea in Kontakt treten.Dies teilte Südkoreas nationaler Sicherheitsberater Shin Won-sik am Donnerstag (Ortszeit) vor Korrespondenten an der südkoreanischen Botschaft in Washington mit.Er wies auf sein erstes persönliches Treffen mit dem nationalen Sicherheitsberater der USA, Mike Waltz, an dem Tag hin. Das Gespräch habe in einer sehr freundlichen Atmosphäre stattgefunden.Beide Seiten hätten die Ansicht geteilt, dass das Bündnis zwischen Südkorea und den USA sowohl für Stabilität auf der koreanischen Halbinsel als auch für die Förderung von Frieden, Stabilität und Wohlstand im indopazifischen Raum sehr wichtig sei, erklärte Shin.Nach seinen weiteren Angaben hätten beide Seiten ihren Willen für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas bekräftigt. Sie hätten vereinbart, sich bei der Ausarbeitung und Umsetzung der Nordkorea-Politik unbedingt vorher eng abzustimmen.Beide Sicherheitsberater erörterten auch die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern im Schiffbau. Vereinbart wurde laut Shin, dass ihre Nationalen Sicherheitsräte die entsprechenden Bemühungen auf Regierungsebene koordinieren.Shin informierte laut seinem Büro außerdem die US-Seite über Südkoreas Zölle gegenüber den USA auf der Grundlage ihres bilateralen Freihandelsabkommens. Er habe zu einer konstruktiven Kommunikation und Besprechung zwischen den Handelsbehörden beider Länder aufgerufen.