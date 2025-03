Umfrage: 52 Prozent für Regierungswechsel, 37 Prozent für Fortsetzung

Photo : KBS News

Die Mehrheit der südkoreanischen Wähler würde sich bei einer möglichen vorgezogenen Präsidentschaftswahl für einen Regierungswechsel aussprechen.Das geht aus einer Umfrage des Instituts Gallup Korea hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde. Demnach bevorzugen 52 Prozent der Befragten einen Oppositionskandidaten an der Spitze der Regierung. 37 Prozent wünschen sich einen Präsidenten aus der Regierungspartei, der den Kurs der amtierenden Regierung fortsetzen könnte. Zehn Prozent zeigten sich unentschlossen.Die Erhebung wurde vom 4. bis 6. März unter 1.003 Personen ab 18 Jahren durchgeführt. Die Fehlermarge liegt bei plus/minus 3,1 Prozentpunkten bei einem Konfidenzniveau von 95 Prozent.Bei der Parteienpräferenz lag die oppositionelle Demokratische Partei (DP) mit 40 Prozent vor der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) mit 36 Prozent.Gegenüber der vorherigen Umfrage vom 25. bis 27. Februar blieb die Regierungspartei unverändert, während die Demokraten um zwei Prozentpunkte zulegten.Bei den potenziellen künftigen politischen Führungspersönlichkeiten führte der Vorsitzende der Demokratischen Partei, Lee Jae-myung, mit 35 Prozent die Beliebtheitsrangliste an. Auf dem zweiten Platz folgt der Minister für Arbeit und Beschäftigung, Kim Moon-soo, mit zehn Prozent.