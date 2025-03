Außenministerium: Polens Präsident hofft auf raschen Abschluss des zweiten K2-Panzer-Vertrags

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenminister Cho Tae-yul hat bei seinem Besuch in Polen mit Präsident Andrzej Duda den gemeinsamen Willen zur Rüstungskooperation bekräftigt, darunter den Abschluss des zweiten Vertrags zum K2-Panzer.Laut dem südkoreanischen Außenministerium betonte Cho am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber Duda, dass Südkorea ein idealer Partner für den Ausbau der polnischen Verteidigungsfähigkeit sei. Er habe den Wunsch geäußert, die Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie weiter auszubauen.Präsident Duda habe daraufhin erklärt, er hoffe auf eine rasche Unterzeichnung des zweiten Vertrags, um die lokale Produktion in Polen voranzutreiben und eine für beide Seiten vorteilhafte Rüstungskooperation zu ermöglichen.Südkorea hatte 2022 mit Polen einen umfangreichen Rüstungsvertrag im Wert von 44,2 Milliarden Dollar abgeschlossen und seither Durchführungsverträge schrittweise umgesetzt. Im Rahmen der Vereinbarung sollen insgesamt 1.000 K2-Panzer exportiert werden.Der erste Teilvertrag über 180 Panzer wurde bereits unterzeichnet. Die Unterzeichnung des zweiten Vertrags über die verbleibenden 820 Einheiten verzögert sich noch.