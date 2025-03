Präsident Yoon soll aus Untersuchungshaft entlassen werden

Photo : YONHAP News

Südkoreas suspendierter Präsident Yoon Suk Yeol soll aus der Untersuchungshaft entlassen werden.Er sitzt wegen des Vorwurfs in Untersuchungshaft, durch die Verhängung des Kriegsrechts zur Rebellion angestiftet zu haben.Das Bezirksgericht Seoul Zentral gab am Freitag seinem Antrag auf Aufhebung der Untersuchungshaft statt.Yoon hatte den Antrag bereits am 4. Februar gestellt, woraufhin das Gericht eine Anhörung für den 20. Februar ansetzte.Während der Anhörung argumentierte Yoons Verteidigung, die Anklage sei nach Ablauf der Untersuchungshaft erfolgt und damit unrechtmäßig. Sie forderte seine sofortige Freilassung. Die Staatsanwaltschaft hingegen hielt die Anklage für rechtmäßig und sprach sich gegen eine Freilassung aus.