Regierung stimmt Stopp der Aufstockung der Medizinstudienplätze zu

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat im Streit um die Aufstockung der Medizinstudienplätze einem Kompromissvorschlag der Hochschulen zugestimmt.Für das Studienjahr 2026 sollte die Zahl der Studienplätze auf 3.058 zurückgesetzt werden, und damit auf den Stand vor der ersten Aufstockung um 2.000 für 2025. Hierfür sollten alle Medizinstudenten, die sich aus Protest beurlauben ließen, an die Hochschulen zurückkehren.Dies verlautete am Freitag in einer Stellungnahme des Bildungsministeriums nach seinen Beratungen mit der Vereinigung der Universitätspräsidenten sowie der Rektorenvereinigung der Medizinschulen.Das Ministerium machte gleichzeitig die Rückkehr der Studenten bis Ende März zur Bedingung für seine Zugeständnisse. Nach dieser Frist werde die Regierung ihr Angebot wieder zurücknehmen, hieß es.