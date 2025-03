Politik 29 Verletzte bei versehentlichem Bombenabwurf

Das Verteidigungsministerium hat am Freitag eine Krisensitzung zu dem versehentlichen Bombenabwurf von Kampfjets abgehalten.



Dabei entschuldigte sich der kommissarische Verteidigungsminister Kim Seon-ho bei den betroffenen Anwohnern. Er versicherte, dass das Militär alle notwendigen Maßnahmen für Entschädigungen und Wiederaufbauarbeiten ergreifen werde, damit die Menschen schnell in ihren Alltag zurückkehren können.



Zusätzlich zu dem Untersuchungsausschuss, den die Luftwaffe am Donnerstag eingesetzt hat, plant auch das Verteidigungsministerium einen eigenen Ausschuss zur Aufarbeitung des Unfalls.



Nach dem Vorfall blieben grundsätzlich alle Maschinen der Luftwaffe am Boden. Eine Ausnahme sind Flugzeuge, die für die Patrouille und Überwachung Nordkoreas sowie die Alarmbereitschaft gebraucht werden.



Das Flugverbot gilt auf unbestimmte Zeit, ein Termin für die Wiederaufnahme der Flüge steht noch nicht fest.



Parallel dazu führt die Luftwaffe für alle Piloten eine vertiefte Schulung mit Material zu bisherigen Unglücken durch.



Da sich der Unfall während eines gemeinsamen Manövers ereignete, beschlossen auch die US-Truppen in Korea, sämtliche Schießübungen mit scharfer Munition vorerst auszusetzen.



Die bereits geplante Stabsrahmenübung „Freedom Shield“ soll jedoch wie geplant stattfinden.



Am Donnerstag waren während einer Schießübung Bomben in einem Wohngebiet in Pocheon eingeschlagen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden insgesamt 29 Personen verletzt, darunter 15 Zivilpersonen und 14 Soldaten. Zwei Zivilisten wurden schwer verletzt und werden derzeit im Krankenhaus behandelt.