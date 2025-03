Präsident Yoon Suk Yeol aus U-Haft entlassen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden.Die Zentrale für Sondermittlungen der Staatsanwaltschaft gab um 17.19 Uhr am Samstag bekannt, dass dem Untersuchungsgefängnis Seoul die Anordnung erteilt worden sei, Yoon freizulassen.Am Freitag hatte ein Gericht in Seoul entschieden, dass seine Untersuchungshaft wegen des Vorwurfs, eine Rebellion angeführt zu haben, aufgehoben wird.Yoon war am 15. Januar festgenommen und in Untersuchungshaft angeklagt worden.Er wird nun ohne Inhaftierung vor Gericht stehen.Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Entscheidung des Gerichts zu respektieren. Der Entscheidung zur Berechnung der Dauer der Inhaftierung werde aber widersprochen.Die Entscheidung sei juristisch gesehen fehlerhaft und werde vor Gericht angefochten, hieß es weiter.Nach ausführlicher Beratung entschied sich die Staatsanwaltschaft dazu, keine Berufung einzulegen und Yoon freizulassen.