Nordkorea gibt erstmals Bau von Atom-U-Boot bekannt

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat erstmals bekannt gegeben, dass derzeit ein atomgetriebenes U-Boot gebaut wird.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Samstag, dass Machthaber Kim Jong-un eine Werft besucht und sich über den Stand der Arbeiten an einem strategischen Lenkraketen-U-Boot mit Nuklearantrieb informiert habe.Atom-U-Boote können aufgrund ihres Atomantriebs besonders lange unter Wasser bleiben. Sie eignen sich damit für einen Angriff auf das US-Festland.Nordkorea hatte auf einem Parteitag im Jahr 2021 den Besitz von Atom-U-Booten zu den fünf wichtigsten Aufgaben gezählt. Nun gab das Land erstmals bekannt, dass sich ein solches U-Boot im Bau befinde.Unklar ist jedoch, ob Nordkorea auch über einen Kleinreaktor verfügt, der dem Wasserdruck in der Tiefsee standhalten kann.