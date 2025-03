Nordkorea verurteilt südkoreanisch-US-amerikanische Übung Freedom Shield

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat starken Widerstand gegen die heute begonnene gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA „Freedom Shield“ geäußert.Dies unterstütze den Grundsatz, am härtesten gegen die USA vorgehen zu müssen, hieß es vom nordkoreanischen Außenministerium in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung.Die USA müssten bedenken, dass sie mit einer verschärften Sicherheitsbedrohung konfrontiert sein würden, was eine unerwünschte Folge wäre, warnte das Ressort.Das Ministerium nannte Einzelheiten der Freedom Shield-Übung, darunter die erhöhte Zahl von Feldübungen, eine gemeinsame Kommando- und Kontrollübung der US-Weltraumstreitkräfte in Korea und die Stationierung strategischer Ressourcen der USA auf der koreanischen Halbinsel.Das Ressort warf den USA vor, mit der größten militärischen Provokation dieses Jahres feierlich den ersten Satz einer Kriegssinfonie spielen zu wollen. Dieses rücksichtslose Verhalten und eine unvernünftige Entscheidung der USA würden ihrer Sicherheit nur schaden, hieß es.Es zeige sich damit noch einmal, dass Nordkorea bei der Abschreckung eines Atomkriegs gegen sich am gründlichsten und noch überwältigender sein müsse.Die Übung Freedom Shield findet vom 10. bis 20. März statt. In Verbindung mit der Stabsrahmenübung werden gemeinsame Feldübungen (FTX) in allen Bereichen, Land, Meer und Luft, Cyber- und Weltraum, durchgeführt.