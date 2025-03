„Mickey 17” von Bong Joon-ho führt nordamerikanische Kinocharts an

Photo : YONHAP News

Der Film „Mickey 17“ von Regisseur Bong Joon-ho hat sich am Wochenende an die Spitze der Kinocharts in Nordamerika gesetzt.Dies gelang Bong als erstem Regisseur aus Südkorea.Die Einnahmen am Eröffnungswochenende blieben jedoch hinter den Erwartungen zurück.Nach Angaben der Branchenzeitschrift Variety und des Online-Portals Deadline am Sonntag (Ortszeit) spielte „Mickey 17“ nach dem Kinostart am Freitag bis Sonntag insgesamt 19,1 Millionen Dollar in 3.807 Kinos in Nordamerika ein.Außerhalb Nordamerikas spielte der Science-Fiction-Film 34,2 Millionen Dollar ein. Die weltweiten Einnahmen liegen damit bei 53,3 Millionen Dollar.US-Medien gehen davon aus, dass die von Warner Bros. Studio eingesetzten Produktionskosten von 118 Millionen Dollar wahrscheinlich nicht eingespielt werden könnten.Laut Brancheninsidern müsste „Mickey 17“ weltweit zwischen 275 und 300 Millionen Dollar einspielen, um in den Kinos einen Überschuss zu erzielen, so Variety.