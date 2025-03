Südkorea und USA beginnen heute gemeinsame Übung Freedom Shield

Photo : YONHAP News

Die Streitkräfte Südkoreas und der USA halten vom 10. bis 20. März ihre regelmäßige gemeinsame Übung zur Verteidigung der koreanischen Halbinsel „Freedom Shield“ ab.In Verbindung mit dem Übungsszenario der Stabsrahmenübung zur Simulation eines Kriegs auf der koreanischen Halbinsel werden gemeinsame Feldübungen in allen Bereichen, Land, Meer, Luft sowie Cyber- und Weltraum, durchgeführt.Beide Seiten planen, die Zahl der gemeinsamen Feldübungen während der Freedom Shield-Übung von zehn im vergangenen Jahr auf 16 in diesem Jahr zu erhöhen.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas erklärte, dass im Szenario taktische Veränderungen bei der nordkoreanischen Armee berücksichtigt würden, die sich jüngst bei der Truppenentsendung nach Russland abgezeichnet hatten.Schießübungen mit scharfer Munition wird es nicht geben. Hintergrund ist der versehentliche Bombenabwurf auf ein Wohngebiet während einer Übung am 6. März in Pocheon.