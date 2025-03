Zahl der Selbstständigen innerhalb von zwei Monaten um 200.000 gesunken

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Selbstständigen in Südkorea ist als Folge der weiterhin schwachen Binnennachfrage in den letzten Monaten drastisch geschrumpft.Nach Angaben des Statistikamtes am Montag gab es im Januar 5,5 Millionen Selbstständige.Dies sind verglichen mit dem Stand im vergangenen November über 200.000 weniger. Damals waren es mehr als 5,7 Millionen Selbstständige.Die Zahl liegt hinter dem Stand im Jahr 1997 inmitten der Devisenkrise (5,9 Millionen Selbstständige) und dem im Jahr 2008 während der globalen Finanzkrise (sechs Millionen) zurück.Die Zahl der Selbstständigen war aufgrund der Corona-Pandemie 2020 in den Bereich von 5,5 Millionen gefallen, ehe 2023 eine Erholung einsetzte.Experten führten den jüngsten Rückgang auf die lang anhaltende Rezession, darunter den schwachen Binnenkonsum, zurück. Als weiterer Grund wird vermutet, dass bei hohen Preisen und Zinsen die coronabedingten Fördermaßnahmen wie die Verlängerung der Kreditlaufzeit inzwischen ausgelaufen sind.