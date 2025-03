Führungskräfte der Regierungspartei besuchen freigelassenen Präsidenten Yoon

Photo : YONHAP News

Der Interimschef der Partei Macht des Volks (PPP), Kwon Young-se, und deren Fraktionsführer Kweon Seong-dong haben dem suspendierten Präsidenten Yoon Suk Yeol einen Besuch abgestattet.Nach Yoons Entlassung aus der Untersuchungshaft am Samstag besuchten beide Politiker diesen am Sonntagabend in der Präsidentenresidenz in Seoul.Laut dem Sprecher der Regierungspartei, Shin Dong-uk, äußerte sich Yoon während des 30-minütigen Gesprächs über seine Zeit in der Untersuchungshaft. Er habe beiden Politikern für die gute Führung der Partei gedankt.Wie verlautete, wolle Yoon vorerst auf Außentermine verzichten, weil bald die Urteilsverkündung im Amtsenthebungsverfahren gegen ihn erwartet wird.Auch plane er nicht, sich mit einer Botschaft an die Öffentlichkeit zu wenden.Das Präsidialamt teilte mit, zunächst das Urteil im Amtsenthebungsverfahren abwarten zu wollen.