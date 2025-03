Bericht: Ukraine weltgrößter Waffenimporteur, Südkorea zehntgrößter Waffenexporteur

Photo : YONHAP News

Kein anderes Land der Welt hat in den letzten fünf Jahren mehr Waffen importiert als die Ukraine.Südkorea entwickelte sich unterdessen zum zehntgrößten Waffenexporteur der Welt.Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des Stockholmer Instituts für Internationale Friedensforschung (SIPRI) hervor.Dem Bericht zufolge stiegen die Waffenimporte der Ukraine in den Jahren 2020 bis 2024 um fast das 100-Fache verglichen mit dem Zeitraum von 2015 bis 2019. Das Land machte 8,8 Prozent der weltweiten Waffenimporte aus.Weltgrößter Waffenexporteur waren die USA. Ihr Anteil an den gesamten Waffenausfuhren der Welt stieg im Berichtszeitraum um acht Prozentpunkte auf 43 Prozent.Südkorea konnte seine Waffenlieferungen in den Jahren 2020 bis 2024 um 4,9 Prozent im Vergleich zu den vorherigen fünf Jahren steigern. Das Land wurde damit zehntgrößter Waffenlieferant der Welt.Bei den Waffenimporten verzeichnete Südkorea während des Zeitraums einen Rückgang von 24 Prozent und belegte den zwölften Platz in der Welt.In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass Japan und Südkorea aufgrund der Spannungen mit China und Nordkorea ihre militärischen Kapazitäten ausbauen. Die USA seien dabei wichtigster Waffenlieferant für beide Länder. 97 Prozent der Waffenimporte Japans stammten aus den USA, Südkorea beziehe 86 Prozent seiner Waffenimporte von dort.