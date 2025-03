Nordkorea startet erstmals seit Trumps Amtsantritt ballistische Raketen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Montagnachmittag mehrere ballistische Raketen gestartet.Gegen 13.50 Uhr seien mehrere nicht identifizierte ballistische Raketen entdeckt worden, die vom Binnenland der Provinz Hwanghae aus in Richtung Westmeer abgeschossen worden seien, teilte der Vereinigte Generalstab Südkoreas in einer Kurznachricht an das Pressekorps des Verteidigungsministeriums mit.Mit verstärkter Überwachung und in erhöhter Wachsamkeit bleibe das Militär auf alle Fälle vorbereitet, indem Südkorea und die USA sich eng abstimmen würden, erklärte der Generalstab.Am Montag hatte die Militärübung Freedom Shield, eine regelmäßige gemeinsame Übung Südkoreas und der USA zur Verteidigung der koreanischen Halbinsel, begonnen.Dies war der erste Start ballistischer Raketen durch Nordkorea seit dem zweiten Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump am 20. Januar. Zuletzt hatte das Land am 14. Januar ballistische Raketen abgefeuert.