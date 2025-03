Friedensstatuen für Opfer der Sexsklaverei in Köln und Kassel enthüllt

Photo : YONHAP News

In Deutschland sind zum Internationalen Frauentag zwei Friedensstatuen zum Gedenken an die Opfer der sexuellen Versklavung durch das japanische Militär im Zweiten Weltkrieg enthüllt worden.Eine Mädchenstatue für Frieden wurde vor dem NS-Dokumentationszentrum in Köln aufgestellt. Zur Enthüllungszeremonie am Samstag kamen etwa 250 Personen.Die Statue wird im Rahmen der Ausstellung „Kunst gegen das Vergessen“ bis zum 1. Juni dort stehen. Die Ausstellung beleuchtet Kriegsverbrechen gegen Frauen in Asien während des Zweiten Weltkriegs.Eine weitere Friedensstatue wurde an der Neuen Brüderkirche in der Nähe der Universität Kassel enthüllt.Das Mahnmal war im Juli 2022 aufgrund des Engagements von Studenten auf dem Campus der Uni Kassel aufgestellt worden. Nach einem Protest des japanischen Generalkonsulats in Frankfurt hatte die Uni jedoch die Statue im März 2023 abgebaut.