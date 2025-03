Badminton: An Se-young gewinnt Orléans Masters

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Badmintonspielerin An Se-young hat ihr drittes internationales Turnier in diesem Jahr gewonnen.Beim Orléans Masters Badminton 2025 im französischen Orléans setzte sich An im Finale im Dameneinzel am Sonntag mit 2:0 gegen die Chinesin Chen Yufei durch.An, Olympiasiegerin von 2024, gewann damit alle drei internationalen Turniere, an denen sie dieses Jahr teilnahm. Zuvor hatte sie es bei den Malaysia Open und den India Open an die Spitze geschafft.An wird anschließend an den All England Open Badminton Champions teilnehmen, die am Dienstag in Birmingham beginnen. Bei dem Turnier hatte sie vor zwei Jahren als erste Südkoreanerin seit 27 Jahren im Dameneinzel gewonnen.