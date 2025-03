Kospi kann um 0,27 Prozent vorrücken

Photo : Getty Images Bank

Der südkoreanische Leitindex Kospi hat am Montag vorrücken können.Der Index legte um 0,27 Prozent auf 2.570,39 Zähler zu.Grund waren nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap Bemerkungen von Fed-Chef Jerome Powell, der am vergangenen Freitag der US-Wirtschaft einen guten Zustand attestiert und gesagt hatte, dass es bei den Zinssenkungen keine Eile gebe.Nach Einschätzung von Experten habe Powell damit für Beruhigung an der Börse gesorgt, die aufgrund unvorhersehbarer Entwicklungen wegen der Zollpolitik der US-Regierung und geopolitischer Fragen letzte Woche ein Auf und Ab erlebte.