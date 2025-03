Südkorea und Deutschland rufen Indopazifik-Dialog ins Leben

Photo : YONHAP News

Südkorea und Deutschland haben einen bilateralen Indopazifik-Dialog ins Leben gerufen.Laut dem südkoreanischen Außenministerium kamen Chung Eui-hye, dessen Sonderbeauftragte für den Indopazifik, und Frank Hartmann, Abteilungsleiter für Asien und den Pazifik im deutschen Auswärtigen Amt, am Montag in Seoul zum ersten Indopazifik-Dialog zusammen.Beide Seiten hätten sich über die Lage und Herausforderungen in der indopazifischen Region und die Wechselwirkungen zwischen der Sicherheit im indopazifischen Raum und in Europa ausgetauscht. Sie hätten vereinbart, nach konkreten Kooperationsmaßnahmen zu suchen, um gemeinsam zu Frieden und Wohlstand im indopazifischen Raum beitragen zu können, teilte das Außenministerium mit.Chung habe Deutschlands Beitritt zum UN-Kommando im vergangenen Jahr gewürdigt. Hartmann habe den Willen beider Länder bekräftigt, verschiedene Herausforderungen gemeinsam anzugehen und zusammenzuarbeiten, so das Ressort weiter.Südkorea hatte im Januar letzten Jahres einen trilateralen Indopazifik-Dialog mit den USA und Japan ins Leben gerufen. Im Juni erfolgte die Einrichtung eines Indopazifik-Dialogs zwischen Südkorea, Japan und Australien. Im Oktober startete Südkorea auch mit Frankreich einen solchen Dialog.