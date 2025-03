BBC: Nordkoreanische Hackergruppe monetarisiert bereits Krypto-Beute

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Hacker haben laut einem Medienbericht nach einem massiven Kryptodiebstahl im Februar einen Großteil der Beute bereits monetarisiert.Die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus hatte am 21. Februar bei einem Cyberangriff auf die Kryptobörse ByBit Ethereum im Wert von 1,46 Milliarden Dollar gestohlen.Der britische Sender BBC berichtete am Sonntag (Ortszeit), dass Lazarus bereits Ethereum im Wert von mindestens 300 Millionen Dollar in Bargeld umgewandelt habe.Nach dem Kryptodiebstahl hatte ByBit ein Kopfgeld ausgesetzt und die mögliche Monetarisierung der gestohlenen Kryptogelder verfolgt. Bisher konnten 40 Millionen Dollar ausfindig gemacht und deren Transaktionen eingefroren werden.Experten sagen jedoch, dass es angesichts Nordkoreas Kompetenzen im Bereich der Geldwäsche nicht leicht fallen würde, den Rest der Beute zurückzuholen.