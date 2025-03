Seoul untersucht Sachverhalt möglicher US-Einstufung als sensibles Land

Photo : YONHAP News

Wegen der möglichen Einstufung Südkoreas als „sensibles Land“ durch das US-amerikanische Energieministerium hat die Regierung in Seoul damit begonnen, Fakten zu dem Sachverhalt zusammenzutragen.Die Angelegenheit werde aktuell gemeinsam mit den zuständigen Ministerien geprüft, teilte das Außenministerium am Montag mit.Von dem Vorgang habe das Ministerium in der Vorwoche erfahren. Es würden Erkundigungen eingeholt, nach welchen Verfahren eine Einstufung als sensibles Land vorgenommen werde, sagte ein Ministeriumsvertreter.Das US-Energieministerium nimmt die Einstufung vor, wenn aus politischen Gründen besondere Überlegungen erforderlich sind. Auf der Liste stehen unter anderem China, Russland, Syrien und Nordkorea.Forschende aus sensiblen Ländern müssen sich einem strengen Zertifizierungsverfahren unterziehen, wenn sie in Einrichtungen arbeiten wollen, die mit dem Energieministerium in Verbindung stehen. Ebenso gilt dies für die Beteiligung an entsprechenden Forschungsvorhaben.In Südkorea wird befürchtet, dass eine Einstufung als sensibles Land die Teilnahme an Projekten zur Technologieforschung in den Bereichen künstliche Intelligenz, Nuklearenergie und Quantenforschung erschweren könnte.